Дмитрий Гудков подал иск к Московской избирательной комиссии из-за недопуска к выборам мэра

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков подал иск в Мосгорсуд к Московской городской избирательной комиссии, так как его отказались регистрировать в качестве кандидата в мэры столицы. Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

Гудков утверждает, что у него есть поддержка избирателей, «в отличие от зарегистрированных сейчас кандидатов от карманной оппозиции». Он также написал, что решение суда первой инстанции «открывает дорогу в Конституционный суд, который с мэрией не связан». На поддержку московского суда Гудков не надеется.

«Главная же цель – в принципе подорвать институт муниципального фильтра, зайти и с этой стороны. Ведь, несмотря на заявления ЦИКа о необходимости его отмены, решают это совсем не в ЦИКе. Но вода камень точит: главное, чтобы текла она постоянно», – сообщил Гудков.

В исковом заявлении Гудкова, которое имеется в распоряжении «Новой газеты», говорится, что «обжалуемые решения Московской городской избирательной комиссии не учитывают конкретных условий развития партийно-политических отношений в субъекте Российской Федерации».

Напомним, Гудков, выдвигавшийся на выборы мэра Москвы от партии «Гражданская инициатива» не смог преодолеть муниципальный фильтр для регистрации в качестве кандидата. Ему не хватило подписей из 47 районов Москвы. Он принес 116 подписей в свою поддержку, но многие были из одного района.

9 сентября пройдут выборы глав в 26 регионах, в том числе и в Москве. Фильтр по подписям прошли 4 кандидата: действующий мэр Сергей Собянин, член «Справедливой России» Илья Свиридов, депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев и представитель КПРФ Вадим Кумин.