Словакия выдала России причастного к терактам во Владикавказе члена банды Басаева

Из Словакии экстрадировали в Россию члена бандгруппы террориста Шамиля Басаева — Аслана Яндиева, сообщает Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.

По версии следствия, он причастен к серии терактов в развлекательном центре во Владикавказе в 2006 году, в результате которых погибли три человека, еще 13 получили ранения.

С 2010 года он находился в международном розыске. По данным ФСБ, Яндиев уехал за границу по поддельным документам. В 2011 году его задержали в Словакии. С тех пор российские власти добивались его экстрадиции. Выдача террориста долго откладывалась, поскольку Яндиев через адвокатов опротестовывал решения суда, ссылаясь на необоснованность предъявленных обвинений.

Ранее 14 июня Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил еще одного члена банды Басаева — уроженца Чечни Бадрудди Даудова — к 14 годам колонии общего режима по делу о нападении и захвате заложников в Буденновске в 1995 году. Сам он свою вину отрицает.

В результате нападения на Буденновск погибли 129 человек, 317 получили ранения, 1586 человек были захвачены и удерживались в заложниках. Рейдом руководил террорист Шамиль Басаев, ликвидированный в результате операции спецслужб в 2006 году.

По информации российского агентства правовой и судебной информации, с 1995 года по настоящее время по этому делу осудили на реальные сроки от 11 до 15 лет лишения свободы 30 участников банды, а уголовное преследование в отношении пяти лиц, в том числе Басаева, было прекращено в связи с их смертью. В федеральном и международном розыске на данный момент находятся более 20 человек.