Трамп сообщил, что слова о невмешательстве России в президентские выборы в США были оговоркой

Президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет американской разведке и принимает ее заключение о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщает Associated Press.

Трамп во время пресс-конференции в Белом доме также сообщил, что неправильно выразился по поводу вмешательства России в выборы в США на совместной пресс-конференции с российским президентом Владимиром Путиным, которая состоялась 16 июля.

«Я согласен с выводами нашей разведки о том, что вмешательство России в выборы в 2016 году имело место», – сказал Трамп. Однако он добавил, что в выборы вмешивались и другие люди, между которыми «никакого сговора не было».

Напомним, 13 июля США предъявили обвинения 12 российским разведчикам, по данным американской разведки, являющимся сотрудниками Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (ранее — Главное разведывательное управление, ГРУ). Как говорится в тексте обвинения, начиная с марта 2016 года они использовали различные средства для взломов аккаунтов волонтеров и работников президентской кампании Хиллари Клинтон, включая главу предвыборного штаба Джона Подеста. Взлом серверов Демократической партии произошел приблизительно в апреле, после этого «злоумышленники» стали планировать, как опубликовать файлы. Об обвинениях стало известно незадолго до встречи Путина и Трампа, которая состоялась 16 июля в Хельсинки.

Промежуточные выборы пройдут в США 6 ноября. На них будет полностью переизбраны ряд губернаторов, а также часть парламента — треть сенаторов и нижняя палата Конгресса полностью.