«Ведомости»: депутатам рекомендовали не критиковать Путина при обсуждении пенсионной реформы

В Государственной думе во время первого чтения законопроекта о повышении пенсионного возраста запретили критиковать президента России Владимира Путина, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к руководству КПРФ.

По его словам, можно критиковать реформу, но не персоналии. В отношении премьер-министра Дмитрия Медведева установки не такие жесткие, однако и его критика нежелательна, рассказал собеседник издания.

Политолог Михаил Виноградов считает, что администрация президента борется за поддержку реформы в регионах: «Продемонстрировать, что ситуация не утратила управляемости и что парламентские партии и общественные организации борются с политикой правительства, но не с государством, которое по-прежнему отождествляют с президентом». При этом открыто поддержать реформу отказались 12 регионов России.

Официальные представители фракций КПРФ, «Справедливой России» и ЛПДР наличие рекомендацией отрицают.

Ранее «Дождь» со ссылкой на источники сообщал, что администрация президента направила указание не использовать термин «пенсионная реформа», поскольку он напоминает о трудностях во время реформ 1990-х годов. Снятием «негативного эффекта» также занимаются федеральные каналы: по данным «Медиалогии», 87% сюжетов носит нейтральный характер, 12% — позитивный, негатива практически нет.

О повышении пенсионного возраста правительство сообщило 14 июня. Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Сейчас он составляет 55 лет для женщин и 60 — для мужчин.