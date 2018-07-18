«Яндекс» проанализировал самые эмоциональные моменты ЧМ

За время чемпионата мира по футболу, который прошел в России, пользователи «Яндекса» отправили более 100 миллионов эмодзи. Об этом говорится в исследовании компании.

Пользователи «Яндекса» могли отправлять эмодзи в общий поток из значков, которые видели другие болельщики. Как отмечает компания, больше всего эмодзи отправляли во время матчей, в которых участвовала сборная России. Больше всего значков, 14,6 миллионов, пользователи отправили, когда Россия играла с Испанией в 1/8 финала турнира. Финальный матч Франция – Хорватия по эмоциональности оказался только на пятом месте. Во время него пользователи отправили 4,2 миллиона эмодзи.

Также, по данным Яндекса, россияне, помимо национальной сборной болели также за Сербию, Японию, Колумбию и Францию. Меньше всего жители России поддерживали Польшу, Саудовскую Аравию, Коста-Рику, Швейцарию и Австралию.

Кроме флагов люди отправляли эмодзи, выражающие радость, печаль и гнев и другие эмоции. По всплескам числа значков можно определить события, которые вызвали яркую реакцию болельщиков. Например, самый сильный всплеск числа гневных эмодзи последовал за голом Домагоя Виды на 101-й минуте матча четвертьфинала Россия — Хорватия.

Ранее «Яндекс» опубликовал исследование, в котором проанализировал самые популярные запросы об иностранных болельщиках ЧМ. При этом, согласно данным компании, в центре Москвы во время чемпионата стало в два с половиной раза больше обращений к сервисам «Яндекса».

ЧМ по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала Франция, обыгравшая в финале Хорватию со счетом 4:2. Сборная России в матче четвертьфинала проиграла Хорватии после серии пенальти и выбыла из чемпионата.