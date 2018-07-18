В Петербурге приговорили к 5 годам колонии участницу организации «Хизб ут-Тахрир»

Московский окружной военный суд на базе Ленинградского окружного военного суда приговорил к пяти годам колонии общего режима Аллу Беспалову — участницу движения «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», признанного в России запрещенным. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Ее признали виновной в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Дело слушалось в особом порядке — без допроса свидетелей и исследования доказательств. Беспалова свою вину признала.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали Беспалову в ноябре 2017 года по подозрению в создании женской ячейки панисламистской организации «Хизб ут-Тахрир».

По информации портала 78.ru, она является супругой Иси Рагимова, также осужденного на 12 лет колонии за организацию подпольной ячейки террористов. Беспалова является матерью создателя петербургской ячейки «Хизб ут-Тахрир» Сергея Яблокова, осужденного в 2016 году, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.