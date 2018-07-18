Краснодарский суд прекратил дело против вышедшей на пикет участницы акции 5 мая

Краснодарский краевой суд прекратил дело против участницы акции 5 мая Ирины Лютовой, вышедшей на пикет с плакатом «Это твоя страна! Терпи дальше!», сообщил «Новой газете» адвокат международной правозащитной группы «Агора» Александр Попков.

Суд отменил решение в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

По версии полиции, 5 мая 2018 года Ирина Лютова провела пикет в Сочи в составе двух человек, что нарушило ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Центральный районный суд Сочи оштрафовал активистку на 30 тысяч рублей.

Однако Краснодарский краевой суд постановил, что знакомая Лютовой, снимавшая пикет на видеокамеру, не является участником публичного мероприятия.

«То обстоятельство, что ее знакомая с помощью камеры мобильного телефона фотографировала и вела видеосъемку акции, не придает данному публичному мероприятию иную форму и не свидетельствует о проведении пикетирования двумя лицами», — сообщили в суде.

5 мая во многих городах России прошла акция сторонников политика Алексея Навального «Он нам не царь», приуроченная к инаугурации президента Владимира Путина. В результате были задержаны около 1600 человек.