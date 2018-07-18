Кремль исказил слова Путина о референдуме в Крыму

Кремль в расшифровке речи президента России Владимира Путина на саммите в Хельсинки изменил цитату, посвященную Крыму. Об этом сообщило украинское издание «Гордон».

На пресс-конференции по итогам переговоров Путина и президента США Дональда Трампа российский лидер сказал: «Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединенных Наций». В расшифровке, которую опубликовали на сайте Кремля, в цитате Путина нет второго местоимения «мы». В то же время на видеозаписи, а также в трансляции, которую опубликовал канал RT, присутствуют слова «мы провели референдум», сказанные Путиным.

Напомним, Путин подписал указ о признании Крыма независимым государством 17 марта 2014 года. «Объявляя о своей независимости, назначая референдум, Верховный Совет Крыма сослался на Устав Организации Объединенных Наций, в котором говорится о праве нации на самоопределение», — сказал Путин в марте 2014 года на церемонии подписания Договора о вхождении Республики Крым и города Севастополь в состав России.

Однако в 2015 году Путин рассказал, что российский спецназ перед референдумом за присоединение Крыма к России контролировал Верховный совет республики.