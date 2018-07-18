Путин поддержал создание аналога паспорта болельщика для массовых мероприятий в России

Президент России Владимир Путин поддержал идею создать аналог паспорта болельщика, который использовали иностранцы, чтобы приехать на Чемпионат мира по футболу, пишет Интерфакс.

«Мы вчера с Дмитрием Анатольевичем [Медведевым] это обсуждали. Это возможно и целесообразно», — заявил глава государства на совещании с членами правительства.

С соответствующим вопросом к Путину обратилась вице-премьер по культуре и спорту Ольга Голодец: «Эта технология показала свою состоятельность. <…> Мы бы сейчас просили дополнительного поручения, чтобы принцип Fan-ID был распространен на другие культурно-массовые мероприятия в нашей стране».

Ранее в Государственную думу внесли законопроект, позволяющий иностранным болельщикам по паспорту болельщика (Fan-ID) многократно въезжать в Россию без визы до конца 2018 года.

Напомним, с 4 июня по 25 июля болельщики c Fan-ID могли приехать на Чемпионат миру по футболу без оформления визы. Заявки на получение паспортов болельщика подали в общей сложности более 980 тысяч человек, при этом более 60% из них были болельщиками из зарубежных стран.