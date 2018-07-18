Минюст приостановил регистрацию партии Навального «Россия будущего»

Министерство юстиции России приостановило регистрацию партии «Россия будущего», в которую входят сторонники оппозиционера Алексея Навального. Об этом политик сообщил в своем блоге.

Навальный опубликовал заявление Минюста, в котором содержится информация о приостановке регистрации партии. В частности, в документе сказано, что в пункте 9.2 устава партии говорится, что «положения учетной и налоговой политики» распространяются на ее региональные отделения и структурные подразделения, а это, по мнению ведомства, нарушает действующее законодательство. В Минюсте утверждают, что, согласно статье 3 Налогового кодекса России, каждая организация должна самостоятельно уплачивать налоги и сборы. В документе говорится и о других нарушениях, в связи с которыми регистрацию партии приостановили.

По словам Навального, все противоречия, которые привел Минюст, «строятся на надуманных конструкциях». Он сообщил, что партия устранит нарушения и соберет новый съезд. После этого, по его мнению, «партию обязаны зарегистрировать».

Навальный подал документы на регистрацию партии «Россия будущего» 22 июня. При подаче документов он сообщил, что проведен федеральный съезд и необходимое количество региональных конференций.

Ранее политик неоднократно пытался зарегистрировать партию, однако каждый раз Минюст отказывал ему в этом. Съезд 19 мая стал седьмой попыткой учредить партию. Предыдущая попытка в марте не увенчалась успехом, так как выбранное Навальным название «Партия прогресса» присвоила себе другая партия, которую создал бывший замглавы московского штаба оппозиционера Виталий Серуканов.