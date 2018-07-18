В Тульской области почти всех задержанных по подозрению в экстремизме отпустили после опросов

Последователей движения «Партизанская правда партизан» отпустили после опросов. Задержанными остаются основатель организации Алексей Меняйлов и его жена Слатана, сообщил «Медиазоне» представитель писателя Роман Аргашоков.

По его словам, представившиеся сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пришли с обысками в три квартиры, где жили участвующие в строительстве «Музея Героев ВОВ».

Аргашоков рассказал, что для дачи показаний увезли около 15 человек, позднее их отпустили с повестками на 20 июля.

Интерфакс со ссылкой на источники писал, что в Тульской области Суворовского района задержали более 20 человек по подозрению в экстремизме. У них изъяли запрещенную литературу. Сами задержанные состояли в группе «Партизанская правда партизан».

В Следственном комитете России по Тульской сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). В «Партизанской правде партизан» утверждают, что дело возбудили на фоне конфликта с районной администрацией вокруг музея героев войны 1941-1945 годов в здании бывшего детского сада.