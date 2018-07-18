Еврокомиссия оштрафовала Google на 4,3 миллиарда евро за нарушение антимонопольного законодательства

Еврокомиссия оштрафовала компанию Google за нарушение антимонопольного законодательства Евросоюза на 4,3 миллиарда евро. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Компанию признали виновной по трем пунктам. Еврокомиссия решила, что Google использовал незаконные методы, заставляя производителей смартфонов на операционной системе Android устанавливать ее приложения. Также, по мнению Еврокомиссии, компания запрещала использовать созданные на базе открытого кода Android операционные системы и платила производителям смартфонов и мобильным операторам, чтобы они устанавливали ее поисковую систему.

Помимо штрафа, Еврокомиссия обязала Google устранить все нарушения в течение 90 дней. В Google изданию The Verge сообщили, что намерены подать апелляцию на решение Еврокомиссии.

В 2017 году Еврокомиссия оштрафовала материнскую компанию Google — Alphabet на 2,42 миллиарда евро за злоупотребление на рынке поисковых систем. Компания формировала выдачу результатов по товарам и услугам, таким образом ее коммерческие партнеры оказывались на первых строчках.