Экс-главе московского уголовного розыска дали условный срок за взяточничество

Московский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам условно бывшего главу московского уголовного розыска (МУР) Виктора Трутнева по делу о коррупции, сообщает Интерфакс. Ему также назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.

Трутнева признали виновным в преступлении, предусмотренном ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Другие фигуранты дела — Алексей Винокуров, Денис Семенов и Артур Юсуфов — являются бывшими сотрудниками Балашихинского межрайонного отдела УФСБ. Их приговорили к трем, четырем и четырем с половиной годам условного срока соответственно, а также к штрафу в размере 500 тысяч рублей.

По версии следствия, Трутнев вместе с соучастниками в 2017 году получил взятку в размере 70 тысяч долларов для сотрудников правоохранительных органов, чтобы те прекратили уголовное дело против генерального директора компании «Трансэко» Юрия Корнилова.