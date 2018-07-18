СМИ: жертва отравления под Солсбери нанесла на руки содержимое флакона для духов, где был «Новичок»

Британка Дон Стерджесс скончалась после отравления неизвестным нервно-паралитическим веществом в Эймбсери, когда нанесла яд на лицо и запястья рук. Детали инцидента Sky News узнал от пострадавшего Чарли Роули.

По его словам, незадолго до инцидента Стерджесс нашла на улице флакон от духов и нанесла его содержимое на себя. В данный момент правоохранители устанавливают, принадлежит ли нервный агент той же партии, которую использовали при отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Ранее полиция обнаружила в доме Роули небольшой флакон, в котором предположительно содержался «Новичок».

4 июля Стерджесс и Роули нашли в бессознательном состоянии в доме в городе Эймсбери, который располагается в 11 км от Солсбери. Спустя четыре дня женщина скончалась, а мужчина пришел в сознание дал первые показания по делу.

Полиция сообщила, что британцы, как и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое, по версии Великобритании, было разработано в СССР.