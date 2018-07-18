Жители Североуральска после обвала русла реки остались без питьевой воды

В Североуральске жители столкнулись с нехваткой питьевой воды из-за обвала русла реки Кальи. Об этом сообщает Znak.com.

Из-за прорыва в канале реки Североуральск остался без питьевой воды https://t.co/1ETwqCRlMD pic.twitter.com/DoGIXUf0yS — NGZT.ru | Новости Екатеринбурга (@NGZTru) July 17, 2018

С 16 июля вода в водопроводе стала непригодной для питья. В городе организовали пункты выдачи воды: по два литра на человека при предъявлении паспорта.

Губернатор Евгений Куйвашев вечером 18 июля заявил, что распорядился «организовать экстренное снабжение питьевой водой» Североуральска. В ближайшие часы, заявил глава региона, «жители получат достаточное количество воды для своих нужд».

«В кратчайшие сроки будет возобновлено нормальное регулярное водоснабжение. Уже после этого будем разбираться в причинах случившегося и смотреть, как вели себя должностные лица в городе», — сказал Куйвашев.

​Депутат городской думы Виктор Ильин рассказал Znak.com, что обошел несколько точек раздачи воды, заявленных мэрией. По его словам, на улицах стоят очереди, людям говорят, что машины с водой сломались. Позже в мэрии подтвердили, что поставка воды в город сорвалась «по техническим причинам».

«Приносим свои извинения. Призываем соблюдать спокойствие. Вода поставляться будет», — подчеркнули в мэрии.

По словам депутата, в магазинах бутилированная вода закончилась еще 17 июля.