В Москве и Петербурге прошли акции против повышения пенсионного возраста

В Москве и Санкт-Петербурге прошли митинги против повышения пенсионного возраста. В столице участники митинга встретились в гайд-парке в Сокольниках, в Петербурге акцию согласовать не удалось, были задержаны около двух десятков человек.

Митинг в Москве. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Акцию в Москве организовала «Гражданская солидарность». Несмотря на дождь, более тысячи человек пришли на митинг. У входа на площадку парка поставили несколько электронных рамок, а также дежурит полиция.

По словам организаторов, «данная акция является внепартийной».

Люди, собравшиеся здесь, требуют отменить повышение пенсионного возраста, а также отправить правительство в отставку.

Выступая на митинге, депутат от «Справедливой России» Олег Шеин назвал закон антироссийским и антинародным.

«Этот закон о безработице, о кризисе демографии, об увеличении преступности. Его могут предлагать только враги Российского народа», – сказал он.

Так сейчас в Москве и Питере. В больших городах сегодня проходят митинги против пенсионной реформы.

Фото: Дождь pic.twitter.com/VDjYGBdosR — Телеканал Дождь (@tvrain) July 18, 2018

В Санкт-Петербурге несогласные с повышением пенсионного возраста вышли на несанкционированную акцию. Как сообщил «Новой газете» депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский, участники акции собрались на пересечении Невского проспекта и Малой Садовой.

«В полицию доставлены около двух десятков человек, среди них Григорий Михнов-Вайтенко (Епископ Апостольской Православной Церкви -прим.) и двое моих коллег из „Яблока“. Их увезли в 76 отдел полиции», — сказал Вишневский.

По его словам, полиция была недоброжелательно настроена к протестующим: когда люди шли от Малой Садовой к Невскому проспекту с красными карточками, их окружили сотрудники правоохранительных органов.

«Как только карточки убрали, полиция отступила. Пройдя по Невскому, в районе Гостиного двора они опять начали поднимать карточки, несколько десятков человек задержали», — отметил депутат.

Он уточнил, что красная карточка была выбрана в качестве футбольной аналогии после прошедшего чемпионата мира по футболу.

«Карточки показали чиновникам и депутатам, которые поддерживают повышение пенсионного возраста. Примечательно, что человек с красной карточкой, идущий по улице, не является участниками митинга. Карточка — это не лозунг и не плакат, она никак не отражает его отношение к общественно-политическим событиям», — сказал Вишневский.

Как сообщает «ОВД-Инфо», на акции задержали 14 человек. По данным «Дождя», среди них один из организаторов Иван Овсянников.

Согласовать акции удалось в Воронеже, Иркутской области, Сургуте и других городах.

В Новосибирске в мэрии сначала согласовали акцию, а потом предложили организаторам митинга перенести его в отдаленные от центра районы или отказаться от проведения, из-за фонтана, который стал бить людей током по «непонятным причинам».

Напомним, 1 июля в городах России, где не проходит чемпионат мира по футболу, провели акции против повышения пенсионного возраста. В Саратове на митинг вышли около 500 человек. В Омске, по данным корреспондента «Новой», в акции участвовали не менее семи тысяч человек, в Магадане – около ста человек.

О повышении пенсионного возраста правительство сообщило 14 июня. Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет — для женщин. Сейчас он составляет 55 лет для женщин и 60 — для мужчин.

В первом чтении законопроект о пенсионной реформе Госдума рассмотрит на своем завтрашнем заседании.