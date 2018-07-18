Новая газета

Сенцов

67-й день бессрочной голодовки

В Москве задержали сотрудницу штаба Гудкова за раздачу листовок о Сенцове

Общество

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В Москве на Чистопрудном бульваре задержали сотрудницу штаба политика Дмитрия Гдукова Алину Данилину за раздачу листовок об украинском режиссере Олеге Сенцове, сообщила «ОВД-Инфо» сотрудница штаба Анна Ветрова.

Вместе с ней полиция остановила бывшего кандидата в муниципальные депутаты по району Орехово-Борисово Михаила Кривдюка. Их повезли в отдел полиции по Басманному району.

Ранее за раздачу информационных листовок на русском и испанском языках о деле Сенцова задержали активистку Наталью Савоськину, художницу Алису Сафину, актеров Театра.doc Марию Чупринскую и Григория Гандлевского. Последних двух оштрафовали на 20 тысяч рублей за проведение несогласованного пикета у отдела полиции. 

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. С 14 мая Сенцов держит голодовку, требуя, чтобы российские власти отпустили всех украинских политзаключенных. Себя в их число он не включает. Сенцова поддержали многие деятели культуры и правозащитники, российские и зарубежные.

Теги:
задержания, сенцов, полиция, ek
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