В Абхазии похитили главу петербургского холдинга «Полиграфоформление»

Глава холдинга «Полиграфоформление» Максим Яковлев похищен в Абхазии. Об этом сообщили РБК в генеральной прокуратуре республики.

Яковлева похитили в городе Новый Афон, преступники требуют выкуп в размере 200 миллионов долларов.

Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по факту похищения человека. Исполняющий обязанности помощника генерального прокурора по связям с общественностью Даур Амичба подчеркнул, что Яковлев пропал не как отдыхающий, его похитили как крупного бизнесмена. По его словам, похищение произошло в начале июня.

По данным «Фонтанки», Яковлев уехал из России в Абхазию, чтобы выйти из-под статуса валютного резидента. Бизнесмен мог поехать только в Абхазию, так как в Киргизии по заявлению бывшего партнера в отношении него возбуждено уголовное дело. Киргизское издание «Кактус» в феврале 2017 года сообщало, что милиция Бишкека разыскивает бизнесмена по заявке Интерпола.

В карточке Яковлева на сайте Интерпола говорится, что ему вменяют разбой, самоуправство и самовольный захват жилых и (или) нежилых помещений, зданий и сооружений.