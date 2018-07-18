В программу зимней Олимпиады-2022 добавили шесть новых дисциплин

В программу зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине добавили шесть новых дисциплин. Об этом говорится в сообщении на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

На Играх появятся такие дисциплины, как смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные командные соревнования в прыжках на лыжах с трамплина, женские одиночные соревнования по бобслею, соревнования по фристайлу в дисциплине «биг-эйр» (мужчины и женщины), смешанные командные соревнования в сноуборд-кроссе и смешанные командные соревнования по фристайлу.

Спортивный директор МОК Кит Макконнелл отметил, что добавление новых дисциплин в программу зимних Игр 2022 года связано с тем, что комитет стремится сделать соревнования «более молодыми и сбалансированными по гендерному признаку».

Олимпиада 2022 года пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.