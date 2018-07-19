Арестованную в США россиянку Марию Бутину заподозрили в связях с российской разведкой

Россиянку Марию Бутину, арестованную в США до суда, заподозрили в «конспиративной деятельности» в пользу России. Сторона обвинения считает, что она могла иметь связи с российской разведкой, пишет Интерфакс.

В качестве доказательства на судебном заседании предъявили фотографию, на которой Бутина обедает с российским представителем, которого подозревают в причастности к разведке. Отмечается, что дипломат был одним из тех, кто покинул США на фоне скандала с отравлением бывшего российского равзедчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. На другом изображении, представленном суду, россиянка стоит вместе с бывшим послом России в США.

Марию Бутину арестовали 15 июля в Вашингтоне. Согласно тексту обвинения, она работала по указанию «высокопоставленного российского чиновника», предпринимала попытки по установлению неофициальных контактов с американскими политиками и политическими организациями. Девушку также обвинили в деятельности в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации.

Бутина является членом правления организации «Право на оружие». Она была одним из членов российской делегации на Национальном молитвенном завтраке в США, на котором выступал президент Дональд Трамп.

Россиянку называли «специальной помощницей» заместителя председателя Центробанка Александра Торшина, который в апреле оказался под американскими санкциями. Она говорила, что формированием списка россиян, которые поехали на мероприятие в составе российской группы, занимался Торшин.