«Коммерсант»: правительство начало разработку санкций против сотен украинских компаний

В правительстве начали разрабатывать санкции против сотен украинских физических лиц (бизнесменов, политиков и чиновников) и юридических лиц, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в Белом доме.

По их словам, одной из мер воздействия станет заморозка их активов в России и запрет на вывод капитала. Ограничения могут коснуться украинских компаний, которые производят удобрения.

За разработку санкций отвечают Минэкономики, Минпромторг и Минфин. К 1 августа, пишет издание, они должны представить «предложения по импортируемым из Украины товарам, в отношении которых могут применяться ответные меры ограничительного характера».

Собеседники «Коммерсант» утверждают, что действия России являются «зеркальным ответом». Они направлены на снижение влияния санкций на российскую экономику.

Последний раз Украина расширила санкционные списки, включив туда Центризбирком, семь политических партий и несколько движений. Ранее Киев расширял списки в конце мая. Тогда власти Украины включили в них МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина, а провайдерам выдали предписание ограничить доступ к сайтам Россиясегодня.рф, Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, Realty.ria.ru и rian.com.ua.

Всего в санкционных списках 1748 физических и 756 юридических лиц.