Президент США Трамп оказался крупнейшим политическим рекламодателем Facebook

Президент США Дональда Трамп и связаные с ним организации потратили 274 тысячи долларов на политическую рекламу в Facebook до и после предвыборной кампании, пишет The New York Times.

Ученые университета Нью-Йорка проанализировали данные социальной сети с 2014 по 2018 год. Согласно их результатам, больше всего средств на политическую рекламу потратили The Trump Make America Great Again Committee (комитет «Сделаем Америку великой снова») и поддерживающая Трампа организация Donald J. Trump For President («Дональда Трампа в президенты»).

Всего пользователям показали объявления этих организаций 38 миллионов раз. При этом в списке крупнейших рекламодателей Facebook отсутствуют организации, поддерживавшие лидера Демократической партии США Хиллари Клинтон.

Ранее в феврале 2018 года после публикации The New York Times стало известно, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica, сотрудничавшая с предвыборным штабом Трампа, собрала данные 87 миллионов пользователей Facebook, что могло повлиять на политические предпочтения избирателей.

С 2017 года американские власти ведут расследование, касающееся вмешательства России в выборы США. В связи с этим американский Минюст предъявил обвинения десяткам гражданам России и юридическим компаниям.

Среди них — «Агентство интернет-исследований» (АИИ), которое предположительно создавало в соцсетях аккаунты граждан США. С их помощью организация вела политические дебаты, чем могла повлиять на ход выборов. АИИ связывают с именем бизнесмена Евгения Пригожина, известного как «повар Путина».