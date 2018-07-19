Греция упрекнула Россию в «постоянном неуважении» после слов Захаровой о высылке российских дипломатов

Министерство иностранных дел Греции упрекнуло Россию в «постоянном неуважении» после заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой о высылке российских дипломатов.

«Сегодняшние заявления представителя МИД России являются характерным примером неуважения к третьей стране и непонимания современного мира, в котором государства, вне зависимости от их размера, независимы и могут осуществлять самостоятельную, многостороннюю и демократическую внешнюю политику», — говорится в сообщение греческого ведомства.

Ранее власти Греции решили выслать из страны двух российских дипломатов, еще двум запретить въезд на территорию страны. Их подозревают в попытках вмешательства во внутренние дела Греции и незаконных действиях: подкупе чиновников и попытках сбора и распространения информации. По даным СМИ, дипломаты пытались помешать заключению соглашений между Грецией и Македонией об урегулировании названия последней.

18 июля Захарова назвала высылку сотрудников российской дипмисии «многоэтапной игрой», в которую «втянули» Грецию. «Прекрасно понимаем, что давление, которому подвергалась Греции, было сильнейшим. <…> Речь идет о ситуации, когда так называемая «солидарность» использовалась в качестве способа вовлечения страны в провокационную деятельность, в частности Великобритании», — заявила она.

Весной более 20 стран вслед за Великобританией объявили о высылке около 150 российских дипломатов. В качестве «зеркальной меры» российский МИД также выслал сотрудников европейских дипмиссий. Это было связано с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Великобритания обвинила Россию. Москва все обвинения в свой адрес отрицала.