В конгресс США внесли законопроект о санкциях против газопровода «Северный поток-2». С иницативой выступил сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррасо.

По его мнению, страны НАТО должны избегать политических манипуляций и принуждения со стороны России, поскольку Кремль использует энергетический вопрос как инструмент давления на Европу.

«Такие страны, как Германия, должны сокращать объем природного газа, который они закупают у России, а не повышать его», — говорится в заявлении на сайте Баррасо. Ранее канцлер Ангела Меркель заявляла в ответ на критику президента США Дональда Трампа, что «Северный поток-2» — выгодный экономический проект, не имеющий политического подтекста.

12 июля Государственный департамент США пригрозил санкциями компаниям, участвующим в проекте по строительству «Северного потока-2». Американская сторона считает, что газопровод подорвет энергетическую безопасность и стабильность в Европе и станет «еще одним инструментом политического сдерживания европейских стран».

Строительство газопровода «Северный поток-2» протяженностью более 1200 км ведется по дну Балтийского моря и будет проводиться рядом с действующим газопроводом «Северный поток». Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиардов евро.

На данный момент все страны, за исключением Дании, дали разрешение на строительство «Северного потока-2»: Россия, Швеция, Финляндия и Германия. Согласно принятому в 2007 году закону, датский МИД имеет право запретить строительство в территориальных водах.