Бизнесу предложили использовать данные пользователей в открытом доступе без их согласия

Бизнесу позволят собирать, хранить и анализировать любую информацию о пользователях, которая легально оказалась в открытом доступе. Такую концепцию одобрила рабочая группа по регулированию цифровой экономики, пишут «Ведомости».

Согласие владельца на использование информации о нем не потребуется.

На основании предложенной концепции будет разработан законопроект. Авторами плана выступили инновационный центр «Сколково» и компания Double Data.

Как пишет газета, вторая концепция от представителей Mail.ru Group предполагала сбор и обработку данных на той площадке, где они размещены. В компании отмечали, что одобренный план опасен и противоречит «как интересам пользователей, так и здравому смыслу». Третья концепция изменений в законодательстве не предусматривала.