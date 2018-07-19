«Ведомости»: правительство изменило стратегию развития металлургии для поддержки компании Дерипаски

В стратегию развития металлургической промышленности России до 2030 года были внесены изменения, которые должны помочь увеличению продаж алюминия на внутреннем рынке. Стратегия была скорректирована после того, как единственный производитель первичного алюминия в стране, компания UC Rusal («Русал») Олега Дерипаски, в апреле была включена в санкционный список министерства юстиции США. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Так, в документе появились 42 новых инвестпроекта разных компаний, которые предусматривают увеличение переработки алюминия в России на 363,1 тыс. тонн в 2018 году. Всего в новой стратегии значится 140 проектов — из них 65 либо заявлены «Русалом», либо связаны с увеличением переработки алюминия.

Представитель «Русала» заявил «Ведомостям», что внутренний рынок всегда был для компании ключевым приоритетом: «Мы заинтересованы в росте внутреннего потребления алюминия… и рассчитываем, что сможем увеличить благодаря этому поставки на внутренний рынок до 1,5 млн тонн в год к 2021 году».

Ранее «Коммерсант» сообщал о том, что правительство утвердило т.н. «дорожную карту» (программу для достижения устойчивых показателей) по развитию алюминиевой промышленности до 2023 года. В документе говорилось о необходимости увеличения внутреннего спроса на алюминий в 2,5 раза. При этом, как отмечало издание, в 2017 году компания «Русал» экспортировала 80% произведенного алюминия — на внутренний рынок шло около 1 миллиона тонн из 3,6 миллионов.

Напомним, Олег Дерипаска и связанные с ним компании находятся под действием санкций Минфина США с 6 апреля. В мае бизнесмен согласился покинуть пост совета директоров «Русала» и снизить свою долю в En+ ниже 50%, чтобы американский Минфин снял с компании санкции. Вице-премьер Аркадий Дворкович сразу после введения санкций в апреле заявлял о государственной поддержке вошедших в списк минюста США компаний.