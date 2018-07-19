В Йошкар-Оле власти выселяют музей истории ГУЛАГа

В Йошкар-Оле местные власти выселяют музей истории ГУЛАГа из бывшего здания НКВД. Об этом сообщает «МБХ-медиа».

Аракчеев рассказал изданию, что раньше музей много раз получал грамоты от мэрии и правительства Йошкар-Олы. Однако, по его словам, ситуация изменилась, когда главой республики Марий Эл стал Александр Евстифеев в 2017 году. В музей стали приходить различные службы с проверками, а в мае 2018 года его здание признали аварийным. К тому времени также истек срок аренды помещения. Из-за этого Комитет управления муниципальным имуществом потребовал, чтобы музей съехал.

Руководство музея, в свою очередь, настояло на проведении экспертизы. После ее проведения выяснилось, что здание не является аварийным, необходим только ремонт его кровли.

Двери музея опечатали судебные приставы. При этом Общество инвалидов, которое находится в том же здании, продолжает работать.

Как рассказал «Новой газете» основатель музея Николай Аракчеев, планируется, что музей продолжить работать, но пока неясно, в каком формате. «Вариантов много, начиная от Казани до Магадана, поступают предложения поделиться коллекцией, но мы ее разрывать не хотим», — сказал он. Аракчеев также добавил, что у музея есть предложение к властям: «Раз они признали здание частично аварийным, мы готовы его освободить. Есть пристройка к зданию, которая на 100 лет моложе, ей всего 80 лет». Пристройка, по словам Аракчеева, по площади не меньше здания музея, она не является памятником и не признана аварийной. «Как раз на нее (пристройку – ред.) мы и решили претендовать в таком случае», — добавил руководитель музея.

Напомним, в 2016 году окончательно ликвидировали музей репрессий «Пермь-36». Несмотря на это, некоторые его проекты продолжили свою работу.

О самоликвидации «Пермь-36» объявила в 2015 году. После этого управление Минюста по Пермскому краю провело внеплановую проверку, затем в апреле 2015 года организацию внесли в список некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции «иностранных агентов».

Юристам центра не удалось отменить решение Минюста в районном суде. В июле 2015 года мировой судья признал виновными организацию и ее руководителя Татьяну Курсину в нарушении порядка деятельности НКО, выполняющей функции «иностранного агента». Центр оштрафовали на 300 тысяч рублей, а Курсину — на 100 тысяч рублей. Позже районный суд подтвердил законность этого решения.