Цукерберг заявил о наличии у Facebook доказательств вмешательства России в выборы президента США

Facebook обнаруживал активность российских хакеров по взлому аккаунтов пользователей перед выборами президента США 2016 года, об этом заявил глава компании Марк Цукерберг в интервью Recode, комментируя слова президента Дональда Трампа об отсутствии доказательств вмешательства России в выборы.

Впервые активность хакеров, как рассказал Цукерберг, была отмечена в середине 2015 года, впоследствии она повторилась во время предвыборной кампании в 2016 году, обо всех случаях соцсеть сообщала Федеральному бюро расследований (ФБР). Хакеры якобы пытались получить доступ к аккаунтам пользователей через фишинговые письма.

По словам главы Фейсбука, к этому причастна хакерская группа APT28 (также известны как Fancy Bear и др.), которую тот назвал частью российской разведки. Он также отметил, что находки соцсети легли в основу обвинений спецпрокурора Мюллера, опубликованных на прошлой неделе.

При этом APT28 не были связаны с другим направлением предположительного вмешательства в выборы — Агентством интернет-исследований, которое создавало аккаунты для распространения фальшивых новостей. Фейсбук обнаружил их значительно позже, ибо их отдел безопасности ориентирован на более привычные виды вмешательств, как это было с APT28.

Обвинения 12 российским разведчикам, по данным США, являющимся сотрудниками Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (ранее — Главное разведывательное управление, ГРУ) предъявили 13 июля. Как говорится в тексте обвинения, начиная с марта 2016 года они использовали различные средства для взломов аккаунтов волонтеров и работников президентской кампании Хиллари Клинтон, включая главу предвыборного штаба Джона Подеста. Взлом серверов Демократической партии произошел приблизительно в апреле, после этого «злоумышленники» стали планировать, как опубликовать файлы.

В феврале 2018 года Минюст США предъявил обвинения 13 гражданам России и трем юридическим компаниям за якобы предпринятые ими действия по вмешательству в кампанию по выборам президента США. Агентство интернет-исследований, возглавляемое Евгением Пригожиным с 2014 года якобы создавало в соцсетях аккаунты граждан США, через которые вела политические дебаты, чем повлияла на ход выборов.

Независимое расследование о наличии связей членов предвыборного штаба Трампа с Россией и о вмешательстве России в выборы президента США с мая 2017 года ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.