Экс-главу МЧС Кузбасса заподозрили в попытке уничтожить улики по делу «Зимней вишни»

Бывший глава управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов пытался помешать следствию по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя Следственного комитета.

«Установлены попытки скрыть и уничтожить информацию. В частности, обвиняемый давал приказы об уничтожении бухгалтерской базы. Кроме того, выявлены несоответствия действительности сведений об описании пожара», – сказал представитель следствия на заседании суда по вопросу о продлении ареста Мамонтова.

Он попросил суд продлить арест экс-главы кемеровского МЧС до 25 сентября.

В мае Мамонтова и начальника отдела надзора областного управления МЧС Григория Терентьева арестовали до 25 июля. Их обвиняют в том, что они не провели проверку соблюдения требований пожарной безопасности в «Зимней вишне». Против мужчин возбудили уголовное дело по статьям о халатности и растрате.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Возгорание началось на четвертом этаже здания, где располагались кинозал и детские аттракционы. Причиной пожара стало короткое замыкание. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.