«Единая Россия» увеличила пенсионный возраст в России в первом чтении. Остальные партии были против

Госдума приняла 19 июля в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста, сообщает газета «Ведомости». Пенсионную реформу поддержала только фракция партии «Единая Россия» (кроме одного депутата — Натальи Поклонской). Остальные партии — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — не согласились с реформой.

Результаты голосования

Второе чтение законопроекта состоится осенью. Спикер парламента Вячеслав Володин на заседании также сообщил о продлении срока предоставления поправок в законопроект до 24 сентября.

Ожидается, что к этому времени Минтруд представит и программу повышения квалификации для граждан предпенсионного возраста. Как ранее сообщал Интерфакс, глава министерства труда Максим Топилин оценил затраты на переобучение в 5 миллиардов рублей в год.

Также ожидаются параметры индексации пенсий для обеспечения их роста выше инфляции. Как заявлял Максим Топилин, с 2019 года пенсии будут повышаться на 1000 рублей — будет заложена индексация на 7% при прогнозе инфляции на 2019 год менее 4%. В результате к 2024 году средний размер пенсии по старости составит 20 000 рублей.

Как отмечает издание, на заседание 19 июля не пришли 8 членов фракции «Единой России» — в их числе заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Сергей Железняк. Как ранее сообщал «Дождь» со ссылкой на неназванные источники, его неявка связана с нежеланием голосовать за повышение пенсионного возраста.

Против законопроекта на заседании 19 июля проголосовала депутат фракции «Единая Россия» Наталья Поклонская — месяц назад, 19 июня, она писала о своем решении в своих аккаунтах в соцсетях.

Во время заседания у здания Госдумы происходила акция против повышения пенсионного возраста, которую провели депутаты от КПРФ, представители движения «Левый фронт», партии «Яблоко» и «Коммунисты России». В акции приняли участие около 300 человек, задержаний не было.

На поле битвы против повышения пенсионного возраста произошла реальная консолидация ЯБЛОКА с Конфедерацией труда России pic.twitter.com/GlEepsT3A6 — Сергей Митрохин (@mitrokhin) July 19, 2018 О повышении пенсионного возраста правительство сообщило 14 июня. Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году).