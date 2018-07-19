Около Госдумы прошла акция против пенсионной реформы

Продолжение Госдума приняла 19 июля в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста.

Депутаты от КПРФ, представители движения «Левый фронт», партии «Яблоко» и «Коммунисты России» провели у здания Госдумы акцию против повышения пенсионного возраста. Об этом «Новой газете» рассказал член партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

На поле битвы против повышения пенсионного возраста произошла реальная консолидация ЯБЛОКА с Конфедерацией труда России pic.twitter.com/GlEepsT3A6 — Сергей Митрохин (@mitrokhin) July 19, 2018

«Около Госдумы собрались разные политические силы. На акции, которую организовали „Яблоко“ и „Конфедерация труда России“, пришли около 50 человек. Рядом коммунисты проводили свой митинг. В целом было около 300 человек», — уточнил Митрохин.

Политик добавил, что задержаний на акции не было.

«Ровно месяц назад, когда проводили первую подобную акцию, меня задержали, а позже суд оштрафовал на 20 тысяч рублей, хотя делал я тогда то же самое, что и сегодня — стоял в одиночном пикете», — рассказал он.

Сегодня, 19 июля, нижняя палата парламента рассматривает законопроект о пенсионной реформе.

Накануне в нескольких городах России прошли акции против принятия этого закона. В Санкт-Петербурге акцию согласовать не удалось, были задержаны около двух десятков человек.

О повышении пенсионного возраста правительство сообщило 14 июня. Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет — для женщин. Сейчас он составляет 55 лет для женщин и 60 — для мужчин. В первом чтении законопроект о пенсионной реформе Госдума рассмотрит на своем завтрашнем заседании.