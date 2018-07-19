Новая газета

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Бизнес-сообщество предложило разрешить увольнять сотрудников в связи с утратой доверия

Общество

 

В Трудовой кодекс (ТК) России предлагают ввести новую норму, согласно которой работников смогут увольнять из-за утраты доверия. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на директора Департамента госслужбы Министерства труда Дмитрия Баснака.

По его словам, с подобным предложением в Минтруд обратились представители бизнес-сообщества. Он отметил, что внесение новой нормы в законодательство находится в данный момент на стадии обсуждения.

«Возможно, стоит внести в Трудовой кодекс такую поправку, но для ограниченного круга компаний», — сказал Баснак.

В настоящее время, согласно ТК, уволить из-за утраты доверия можно государственных служащих. В законе установлены причины утраты доверия: коммерческая деятельность, участие в иностранных некоммерческих организациях, наличие счетов в зарубежных банках, непредставление сведений о доходах или расходах и непринятие мер для урегулирования конфликта интересов. Также ТК позволяет увольнять по причине утраты доверия сотрудников органов правопорядка, профессиональных военных и работников, обслуживающих денежные или товарные ценности.

Из-за утраты доверия в ноябре 2016 года от должности главы Минэкономразвития освободили Алексея Улюкаева. Тогда же его отправили под домашний арест.

12 апреля 2018 года Мосгорсуд признал законным приговор в отношении Улюкаева, которого Замоскворецкий суд до этого приговорил к восьми годам колонии строгого режима, признав виновным в получении взятки в два миллиона долларов от главы компании «Роснефть» Игоря Сечина. Суд лишь отменил запрет Улюкаеву занимать государственные должности после освобождения. 

Из материалов дела следует, что экс-министр потребовал взятку у Сечина в качестве вознаграждения за одобрение сделки по покупке акций «Башнефти», а также в обмен на покровительство.

Спустя месяц министра задержали во дворе офиса «Роснефти», а в багажнике его служебной машины обнаружили два миллиона долларов. Улюкаев утверждает, что является жертвой провокации Сечина.

Теги:
россия, трудовое законодательство, минтруд, em
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