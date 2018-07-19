СК по Татарстану возбудил уголовное дело из-за издевательств в «центре для трудных подростков»

Следственный комитет по республике Татарстан возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства (ст. 110 УК) 14-летнего воспитанника казанского реабилитационного центра для трудных и проблемных подростков «Символ жизни», сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, женщина поместила сына в реабилитационный центр на полтора года. Со слов мальчика, во время пребывания в учреждении он подвергался разного рода издевательствам со стороны сотрудников, что и толкнуло его на этот поступок.

«Радио Свобода» в своем материале приводит показания подростка об условиях содержания в реабилитационном центре: «В первый месяц своего нахождения я очень хотел сбежать, так как на меня давили психологически, обзывали, ограничивали в свободе передвижения, предупреждая, что обо всем происходящем я не имею права рассказывать маме и кому-либо еще. Я пытался сопротивляться, за это меня бросали в бассейн и подолгу из шланга поливали ледяной водой».

После попытки самоубийства подростка увезли из центра для т.н. «мотивации»: по его словам, неизвестные мужчины обливали его ледяной водой из шланга и давали спать по 2-3 часа. Помимо него самого, там также побывали как минимум 8 воспитанников центра.

Глава центра Елизавета Платонова в разговоре со «Свободой» сказала, что ничего подобного не происходило: «Если вы когда-нибудь работали или общались с подростками, вы знаете, как они любят приукрасить и перевернуть всю ситуацию».

«Радио Свобода» также отмечает, что ранее было следствие по делу о попытке самоубийства еще одного подростка — после угрозы отправки для «мотивации» он вспорол себе живот осколком стекла. Он все еще остается воспитанником центра — его родители сочли новость «заказом конкурентов».

Реабилитационный центр ООО «Символ жизни» в Казани позиционирует себя как «центр психологической помощи для трудных подростков». Центр предлагает «девиантным подросткам» медицинское обследование и «комфортные условия». Стоимость услуг на сайте не указана, однако в материале «Радио Свобода» говорится об оплате в 50 тысяч рублей в месяц.