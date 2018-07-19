Глава антикоррупционной лаборатории ВШЭ Елена Панфилова уволилась из вуза

Заведующая проектно-учебной лабораторией антикоррупционной политики и старший преподаватель факультета социальных наук НИУ ВШЭ Елена Панфилова уволилась из вуза. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

«Про повод, в силу которого я ухожу, ничего писать не буду: он слишком смехотворен и унизителен для всех вовлеченных», – написала она.

Как рассказала «Новой газете» Панфилова, причиной увольнения послужила некая «институционально-этическая коллизия». Она добавила, что была в отпуске со 2 июля, но была вынуждена вернуться в связи с «некоторой возникшей ситуацией».

«В прошлую пятницу сайт Лаборатории перестал работать, в техподдержке сказали, что это связано с техническими сложностями. Все совпало с подписанием приказа о моем увольнении», – сказала она.

По ее словам, она не работает в НИУ ВШЭ с завтрашнего дня, так как «у руководства возникла некоторая нервозность в отношении отдельных наших проектов».

Теперь Панфилова собирается какое-то время отдохнуть, а затем гототова искать новую работу.

Начальник управления ВШЭ по связям с общественностью Вадим Воробьев сообщил, что лаборатория антикоррупционной политики продолжит работу. Он не уточнил, кто будет ее новым руководителем.

Пресс-секретарь «Transparency International — Россия» Глеб Гавриш считает, что руководство НИУ ВШЭ «перестало конструктивно воспринимать некоторые совместные проекты лаборатории и «Transparency International — Россия».

«Это, в частности, «Декларатор» (мониторинг деклараций чиновников – прим.), проект «Сексторшн» (общественная кампания в поддержку введения ответственности за «сексуальные домогательства» депутатов – прим.) и совместная стажерская программа», — пояснил он.

​Лаборатория антикоррупционной политики была основана Панфиловой совместно с ректором ВШЭ Ярославом Кузьминовым. В вузе Панфилова проработала около десяти лет.

В 2000 году Панфилова открыла российское отделение международной антикоррупционной организации Transparency International и до 2014 года руководила им. С 2014 по 2017 год она занимала пост вице-президента глобальной организации.