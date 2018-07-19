Против пенсионной реформы проголосовала вся «думская оппозиция» и Наталья Поклонская

продолжение Решение Поклонской проголосовать против законопроекта о повышении пенсионного возраста обсудят на президиуме фракции «Единой России», сообщают «Ведомости» со ссылкой на руководителя фракции Сергея Неверова. «У нас было принято решение по консолидированному голосованию. Обсудим, какие могут быть варианты по ней в рамках наших полномочий. Она руководитель комиссии по доходам», — сказал Неверов.

Один член думской франции «Единой России» на заседании Госдумы 19 июля, проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста — Наталья Поклонская. Всего против него проголосовали 104 депутата, сообщает РБК.

Фото: телеграм-канал газеты «Ведомости», https://t.me/vedomosti

«К сожалению, предложенный проект закона содержит нововведения, с которыми я не согласна и их не поддерживаю. Поэтому ко второму чтению мной готовятся поправки и, надеюсь, они будут приняты и учтены», — приводит РБК слова Поклонской.

Она рассказала телеканалу «Царьград», который назвал ее лидером «депутатского сопротивления пенсионной реформе», что в целом согласна с необходимостью проведения пенсионной реформы, но не в настоящем ее варианте. Она также добавила, что Госдума — это место для дискуссий, и «фракция «Единая Россия» дает возможность принимать решение демократично».

Ранее Поклонская говорила РИА Новостям, что законопроект «необходимо корректировать. Чтобы у людей не было ни излишних страхов, ни излишних иллюзий». Также на странице «ВКонтакте» Поклонская предложила пользователям «высказать свои конструктивные предложения по этой теме».

Как отмечает газета «Ведомости», на заседание 19 июля не пришли 8 членов фракции «Единой России» — в их числе заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Сергей Железняк. Как ранее сообщал «Дождь» со ссылкой на неназванные источники, его неявка связана с нежеланием голосовать за повышение пенсионного возраста.

Президиум«Единой России» на заседании 16 июля рекомендовал депутатам от партии проголосовать в первом чтении за правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста. «Есть решение о консолидированном решении фракции "за"», — сказал член «Единой России», вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

Госдума приняла 19 июля в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Пенсионную реформу поддержала только фракция партии «Единая Россия» (кроме Поклонской). Остальные партии — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — не согласились с реформой.

Во время заседания у здания Госдумы происходила акция против повышения пенсионного возраста, которую провели депутаты от КПРФ, представители движения «Левый фронт», партии «Яблоко» и «Коммунисты России». В акции приняли участие около 300 человек, задержаний не было.

О повышении пенсионного возраста правительство сообщило 14 июня. Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году).