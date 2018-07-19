Призер ОИ по фигурному катанию Денис Тен погиб после ножевого ранения

Казахстанский фигурист Денис Тен скончался в реанимации от ножевого ранения — как ранее сообщала полиция, двое неизвестных напали на него, когда пытались украсть зеркала с его машины, сообщает Tengrinews.

Нападение произошло приблизительно в 15 часов по местному времени (12 часов по мск). В полиции Алма-Аты сообщили, что Денис Тен заметил, как двое неизвестных пытаются украсть зеркала с его автомашины, в результате возникшей потасовки ему было нанесено ножевое ранение.

Врачи Центральной городской клинической больницы поставили ему предварительный диагноз — ножевое ранение верхней трети правого бедра, повреждение бедренных сосудов и наружное кровотечение.

Министерство здравоохранения Казахстана подтвердило местной службе «Радио Свобода», что спортсмен потерял «около трех литров крови».

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Денис Тен был бронзовым призером Чемпионата мира-2013, призером Олимпийских игр 2014-го года в Сочи, а также чемпионом VII Зимних Азиатских игр и пятикратным чемпионом Казахстана в мужском одиночном катании.