Адвокат: Сенцов согласился есть две ложки питательной смеси в день

Украинский режиссер Олег Сенцов, который с 14 мая держит голодовку в российской колонии, согласился есть по две ложки питательной смеси в день. Об этом «Радио Свобода» сообщил адвокат Дмитрий Динзе.

По словам адвоката, две недели назад у Сенцова был второй «кризис по здоровью», он выглядит «еще хуже, чем в прошлый раз».

«Стало плохо и его хотели госпитализировать для того, чтобы поставить на полноценное принудительное кормление, чтобы вливать больше смеси. Он отказался, и его оставили в колонии с условием, что он будет принимать смесь под наблюдением врача. Принимает в день по две ложки. Содержится в палатке, с голодовки уходить не собирается. Говорит: „На сколько меня хватит, столько и протяну“», — рассказал Динзе.

Напомним, что Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. С 14 мая режиссер держит голодовку, требуя, чтобы российские власти отпустили всех украинских политзаключенных. Себя в их число он не включает. Сенцова поддержали многие деятели культуры и правозащитники, российские и зарубежные.