Прокуратура попросила приговорить к шести годам колонии обвиняемого в получении взятки полковника СК Ламонова

Прокуратура во время заседания в Мосгорсуде попросила приговорить к шести годам колонии строгого режима бывшего заместителя главы управления собственной безопасности Следственного комитета (СК) Александра Ламонова, обвиняемого в получении взятки от «вора в законе» Захария Калашова (Шакро Молодого), сообщает агентство «Москва».

Заседание проходит в закрытом режиме. Ламонов до этого признал свою вину и заключил сделку со следствием. Из-за этого его дело выделили в отдельное производство.

По версии следствия, Ламонов вместе с бывшим главой управления собственной безопасности СК Михаилом Максименко и бывшим первым заместителем главы московского управления СК Денисом Никандровым получили взятку за освобождение из СИЗО соратника Шакро Молодого Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец. Максименко приговорили к 13 годам колонии, Никандров находится под арестом, но пока не предстал перед судом.

Ранее по делу о получении взятки за освобождение Кочуйкова арестовали на два месяца бывшего начальника Главного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Москве Александра Дрыманова. 17 июля его задержали сотрудники ФСБ. В суде Дрыманов заявил, что свою вину не признает.