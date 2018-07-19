Испания отозвала европейский ордер на арест экс-главы Каталонии Пучдемона

Верховный суд Испании решил отозвать европейский ордер на арест шести обвиненных в организации революции каталонских политиков — в том числе бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщает AP со ссылкой на решение судьи Пабло Льярены. При этом национальный ордер остается в силе.

Ранее высший суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн в Германии постановил экстрадировать в Испанию бывшего председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона по обвинению в растратах, но не по обвинению в подстрекательстве к революции — по мнению суда, обвинение в восстании не признается в Германии, поскольку действия Пучдемона «не достигли такого уровня насилия».

Пабло Льярена в своем решении оспорил необходимость экстрадиции на таких основаниях и обвинил немецкий суд в «отсутствии преданности» в преследовании беглеца. Он заявил, что немецкий суд вышел за пределы своих полномочий: они не учитывали ни систему принятия решений, предусмотренную Европейским ордером на арест, ни судебную практику Суда Евросоюза, ни Руководство по «ЕвроОрдеру», подготовленное Еврокомиссией, — передает его слова испанское издание El Diario.

Напомним, Карлес Пучдемон был задержан в Германии в конце марта, однако вскоре был выпущен под залог в 75 тысяч евро. Верховный суд Испании выдвинул против него обвинения в организации восстания и растрате госсредств и выдал международный ордер на арест Пучдемона и нескольких его соратников.

Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости, большинство участников которого высказались за отделение от Испании. Мадрид не признал итоги голосования.

Однако 27 октября парламент Каталонии принял резолюцию о независимости региона. Сразу после этого испанские власти прибегли к 155-ой статье Конституции Испании и ввели прямое управление регионом.