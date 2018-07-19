Во время ЧМ-2018 болельщики вынесли из бесплатных поездов имущество на 1 млн рублей

Во время чемпионата мира по футболу в России болельщики вынесли из бесплатных поездов в качестве «сувениров» имущество примерно на миллион рублей. Об этом рассказал начальник департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» РЖД Павел Бурцев, передает РИА Новости.

Он уточнил, что компания вела учет вещей, которые фанаты выносили из поездов. В основном речь идет об одеялах, подстаканниках и постельном белье, отметил Бурцев. Он добавил, что болельщики забирали из поездов даже простыни, из которых потом делали баннеры.

«Во многом, скажем так, по белью, которое выдавалось бесплатно в рамках бесплатной перевозки и забиралось, это мы воспринимали как некую ментальность того, что люди считают, что это, если выдано в составе поездки, то это им и принадлежит. Мы не исходили ни из каких других соображений», – пояснил представитель РЖД.

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля. Во время ЧМ-2018 болельщикам и представителям средств массовой информации был предоставлен бесплатный проезд как в самих городах проведения матчей, так и в поездах дальнего следования.

Всего, по словам главы РЖД Олега Белозерова, за время чемпионата бесплатные поезда перевезли около 319 тысяч болельщиков.