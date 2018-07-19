Жительницу Калининграда задержали по подозрению в госизмене

Жительницу Калининграда Антонину Зимину задержали и арестовали по подозрению в государственной измене (статья 275 УК). Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Александра Ионова.

Ионов обнаружил Зимину в СИЗО «Лефортово» в Москве. Ее задержала Федеральная служба безопасности (ФСБ) некоторое время назад в Калининграде. Точная дата ее задержания неизвестна. Затем ее доставили в Москву на самолете. Суть обвинений также неизвестна.

«Когда мы ее посещали, она нервничала и попросила, чтобы к ней для обследования зашел терапевт», — рассказал Ионов. По его словам, арестованную содержат в одиночной камере, она «находится в подавленном состоянии».

Зимина до 2016 года занимала пост директора Балтийского центра диалога культур в Калининграде. Сейчас этой организацией руководит ее муж Константин Антонец.

На данный момент Зимина входит в Клуб друзей Фонда Горчакова (фонд поддержки публичной дипломатии, созданный по распоряжению президента России в 2010 году) и является его независимым экспертом. Среди ее профессиональных интересов указана политика стран Балтии в отношении России и «идентичность политической элиты Латвии».

Заместитель исполнительного директора Фонда Горчакова Роман Гришенин сообщил «Дождю», что узнал об аресте Зиминой из СМИ. «Для нас это полная неожиданность. Надеемся, что ее задержание — недоразумение. Уверены, что правоохранительные органы проведут полное и беспристрастное расследование по данному вопросу», — сказал Гришенин. Он отметил, что Зимина «достаточно известный» в Калининграде политолог и не раз участвовала в мероприятиях фонда.

Ранее по подозрению в госизмене в Москве арестовали Андрея Жукова. По данным РБК, он проходил свидетелем по делу о разглашении государственной тайны на форуме о военной истории в 2012 году.

Также Лефортовский районный суд арестовал до 13 августа члена правления энергетического холдинга «Интер РАО» Карину Цуркан. Ее подозревают в совершении преступления по статье 276 УК РФ (шпионаж), максимальное наказание по которой — до 20 лет лишения свободы. Позже адвокат Иван Павлов сообщил, что ее арестовали по обвинению в сотрудничестве с молдавской спецслужбой.