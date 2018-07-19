Суд арестовал по обвинению во взятке директора департамента Минобороны по аудиту госконтрактов
Савеловский суд Москвы арестовал директора департамента аудита госконтрактов Минобороны России Максима Куксина на два месяца до 17 сентября, сообщает Интерфакс.
Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК) — по данным следствия, не менее 11 миллионов рублей. Наказание по статье — лишение свободы на срок от 8 до 15 лет
Как говорится на сайте ведомства, департамент, который возглавляет Куксин, предназначен для проведения независимой экспертной оценки госконтрактов министерства обороны. Куксин был назначен на должность в июле 2017 года. До этого он возглавлял Управление военно-экономического анализа государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа.