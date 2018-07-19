Баскетболистов сборных Филиппин и Австралии дисквалифицировали за массовую драку на матче

Международная федерация баскетбола (FIBA) дисквалифицировала десять игроков сборной Филиппин и троих спортсменов из Австралии за массовую драку на матче. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте организации. Игроки пропустят от одной до шести встреч.

Australia vs the Philippines ended in absolute CHAOS.... and 13 ejections! pic.twitter.com/ijpWlbWT7i — FOX Basketball (@FoxBasketball) July 2, 2018

Драка произошла 2 июля во время квалификационной игры к Чемпионату мира 2019 года Филиппины-Австралия в Маниле. Перед потасовкой сборная Австралии вела со счетом 78-49. За четыре минуты до конца третьей четверти игрок Филиппин жестко толкнул австралийца, после чего в драку ввязались запасные игроки. В ней также оказались замешаны тренеры, судьи и снимавшие игру операторы.

FIBA также отстранила тренерский состав обеих команд и судейскую бригаду встречи. Сборная Филиппин выплатит штраф в 250 тысяч швейцарских франков, Австралии — сто тысяч. Деньги пойдут на поддержку социальной программы Basketball for Good (Баскетбол во благо).