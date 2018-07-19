Бывшего заместителя командующего Внутренними войсками МВД приговорили к шести годам колонии за взяточничество

Московский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам колонии строгого режима и штрафу в 20 миллионов рублей за взяточничество бывшего заместителя командующего Внутренними войсками МВД России Вячеслава Варчука, передает «Интерфакс».

Варчука признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Его также лишили звания генерал-лейтенанта и права занимать должности в органах государственной власти в течение трех лет.

Защита бывшего офицера сказала, что намерена обжаловать данный приговор суда.

По версии следствия, с декабря 2015 года по февраль 2016 года Варчук через своего заместителя Александра Костина получил от сотрудника управления связи и автоматизированного управления войсками главного штаба Внутренних войск МВД России в общей сложности 10 миллионов рублей. Эти деньги нужны были для решения вопроса о выделении управлению дополнительного финансирования.

Сначала Варчук признал вину, раскаялся в содеянном и хотел заключить сделку со следствием, в которой ему отказали. После этого он стал отрицать обвинение.

Костина же осенью 2017 года осудили за посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1) на четыре года условно. Его дело рассматривалось в особом порядке, который предусматривает полное признание вины подсудимым и вынесение приговора без исследования доказательств.

Ранее по делу о взяточничестве арестовали бывшего начальника Главного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Москве Александра Дрыманова. Его подозревают в получении взяток в крупном и особо крупном размере. В суде Дрыманов заявил, что свою вину не признает. Информация о том, что Дрыманов получил «незаконное денежное вознаграждение» за освобождение из-под стражи подчиненного вора в законе Шакро Молодого (Захария Калашова) — Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец, содержалась в обвинительном заключении по делу полковника СК Михаила Максименко, которое огласили в конце января 2017 года. В сентябре СМИ сообщали об обысках в московском главке СК из-за этого дела, но в ведомстве эту информацию опровергли.