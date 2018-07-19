Верховный суд: участникам несогласованных акций нельзя предъявлять статью о неповиновении полиции

Участники несогласованных акций не могут нести ответственность за нарушение статьи о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП), такое решение вынес Верховный суд по делу о несанкционированном митинге 12 июня 2017 года, сообщает «Коммерсант».

Верховный суд вынес подобное решение, рассматривая дело пенсионерки из Петербурга Ирины Юргилевич, оштрафованной после участия в митинге «Он вам не Димон» на 10 тысяч рублей по статье о нарушении законодательства о митингах (ст.20.2 КоАП) и на 500 рублей — по статье о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП) из-за того, что женщина отказалась прекратить участие в митинге после требования сотрудника полиции.

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ВС оставил в силе решение по статье о нарушении законодательства о митингах, но отменил второе, указав, что привлекать женщину за неповиновение полиции было незаконно: состава административного правонарушения по ст. 19.3 КоАП ее действия не образуют. Кроме того, КоАП запрещает назначать наказание дважды за одно и то же правонарушение.

Как отмечает издание, это первое подобное решение и оно может препятствовать массовым задержаниям на срок более трех часов тех, кто не привлекался ранее за нарушение законодательства о митингах.

Статья о неповиновении полиции предусматривает административный арест, в то время как по ст. 20.2 КоАП арест возможен только в случае повторного нарушения или причинения вреда здоровью или имуществу (ч. 2, 6.1, 7, 8 ст. 20.2 КоАП). На задержанных впервые составляют протоколы по ч.5 ст.20.2 КоАП — в таких случаях может применяться только административное задержание, которое, согласно КоАП, не должно превышать три часа.