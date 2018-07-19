На Украине арестовали имущество журналиста Вышинского
Херсонский городской суд арестовал имущество главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, передает РИА Новости.
Суд наложил арест на квартиру Вышинского площадью 71,6 квадратных метра, гараж площадью 67,9 квадратных метра и два его автомобиля.
Данное постановление суда можно будет обжаловать в течение пяти дней.
Ранее Вышинскому продлили арест до 13 сентября. Ему предъявили новое обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. В прокуратуре Крыма сообщили, что в ходе обысков в банковском сейфе журналиста нашли и изъяли пистолет и патроны к нему.
Украина также заявляла о возможности включения Вышинского в список по обмену осужденных в России на осужденных на Украине. О такой возможности сообщала уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова. Она предлагала провести обмен по схеме «23 на 23».
Напомним, Украина обвинила Вышинского в государственной измене и публикации материалов, оправдывающих присоединение Крыма к России. Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям «воспрепятствование законной деятельности журналиста» (ст. 144 УК РФ) и «привлечение заведомо невиновного лица к уголовной ответственности» (ст. 299 УК РФ). Вышинский является гражданином Украины и России одновременно.