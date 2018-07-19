В Костроме арестованный сторонник Навального объявил голодовку в поддержку политзаключенных

В Костроме сторонник политика Алексея Навального Александр Зыков объявил сухую голодовку с требованием освободить политических заключенных: бывшего полицейского Руслана Рахаева, активиста Михаила Цакунова и украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщается в фейсбуке Зыкова.

Сам активист находится под арестом с 18 июля. Его признали виновным в уклонении от обязательных работ (ч. 4 ст. 20.25 КоАП), которые были назначены ему за участие в «Забастовке избирателей» 28 января.

Экс-полицейского Руслана Рахаева приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его обвинили в превышении должностных полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Защита считает, что задержанный Дахир Джанкезов был избит до того, как попал к подсудимому.

Михаила Цакунова, участника акции «Он нам не царь» 5 мая, обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). По версии следствия, Цакунов выбил зуб полицейскому. Он был задержан в день акции и с тех пор находится под стражей.

Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. С 14 мая режиссер держит голодовку, требуя, чтобы российские власти отпустили всех украинских политзаключенных. Себя в их число он не включает. По словам адвоката, две недели назад у Сенцова был второй «кризис по здоровью».