В первый день заседания по делу Оюба Титиева допросили семерых полицейских. Никто из них не имел представления о деле

В Шалинском городском суде Чечни в перввй день заседания по делу главы чеченского «Мемориала» Оюба Титиева допросили свидетелей обвинения — семерых полицейских, выходивших на работу 9 января — в этот день Титиева задержали. Подробности допроса рассказал «Новой» адвокат Титиева Петр Заикин.

«Доходило до абсурда: все свидетели не могли назвать даже вполне очевидные вещи — кто закреплен за автомобилем, какой позывной и так далее. Не могли назвать цвет формы, в которой они несли службу. Практически на все вопросы стороны защиты — ответ «не помню», — удивлялся адвокат в разговоре с «Новой».

Согласно тексту трансляции в телеграм-канале правозащитного центра «Мемориал», первым допросили Висхаджи Бугаева, дежурившего в Курчалоевском ИВС в день задержания Титиева. Бугаев заявил, что не знал и никогда не встречал Титиева, а также не видел, как его доставляли на территорию отделения полиции. Он также не смог ответить на вопросы защиты о том, сколько сотрудников заступает на службу ежедневно и кто был старшим наряда в тот день.

Потом допросили сотрудника полиции Абубакара Каимова — он не смог выступить без переводчика (хотя до этого во время следствия давал показания на русском языке). Впоследствии на все вопросы — от того, посещал ли он хоть раз в жизни ОМВД по Курчалоевскому району, до вопросов о сроке своей службы и цвете формы — свидетель отвечал: «не помню».

Третий свидетель, сотрудник Курчалоевской патрульно-постовой службы (ППС) Дени Асуханов, также не мог вспомнить, выезжал ли он в Курчалой и какие служебные машины в Курчалоевском РОВД.

Все остальные свидетели, согласно трансляции заседания, также утверждали, что впервые видели правозащитника.

Как отмечает юрист ПЦ «Мемориал» Галина Тарасова, некоторые из выступавших сотрудников полиции работают в отделе полиции села Ялхой-Мохк, который находится в 20 километрах от места задержания Титиева: «Включение таких лиц в число свидетелей обвинения следует рассматривать как привнесение в уголовное дело элемента шоу для общественности. Это шоу нужно для создания видимости того, как много людей якобы пришли свидетельствовать против Оюба Титиева».

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Рассмотрение дела по существу должно было начаться в среду, 18 июля, однако было перенесено из-за отсутствия в Грозном Ильи Новикова — одного из адвокатов Оюба Титиева. Согласно тексту трансляции, тот не ожидал, что рассмотрение по существу начнется, пока не завершено рассмотрение вопроса о территориальной подсудности — в начале июля защита Титиева ходатайстовала о рассмотрении дела за пределами Чечни.

Следующее заседание состоится в четверг, 26 июля.

Напомним, Оюб Титиев, возглавляющий грозненское отделение ПЦ «Мемориал», был задержан в январе якобы за хранение марихуаны. Полицейские остановили его машину на участке трассы Курчалой — Майртуп и доставили в Курчалоевский ОМВД.

В мае ему предъявили обвинение в незаконном хранение без цели сбыта наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК). В настоящее время правозащитник находится под арестом — до 22 декабря 2018 года.

Титиеву может грозить до трех лет лишения свободы. Сам он утверждает, что наркотики ему подбросили при задержании.