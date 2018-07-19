Число отравившихся в тувинской закусочной достигло 160 человек

Число отравившихся в закусочной в Туве достигло 160 человек, сообщает ТАСС. Госпитализированы 80 пострадавших, 16 из них находятся в тяжелом состоянии.

По предварительно версии, причиной отравления стало завезенное из других регионов мясо курицы. Его производителей проверит управление Роспотребнадзора по Хакасии. Информационные письма о «подозрении на вероятный источник инфекции» направлены поставщикам продукции в Хакасии, Воронежской области и Красноярском крае.

Отравление произошло 17 июля. Роспотребнадзор установил, что все пострадавшие ели в закусочной «Шаурма» на площади Арата в Кызыле. Помимо мяса курицы, источником отравления мог стать чесночный соус.

Следователи начали проверку на наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).