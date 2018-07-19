Трамп отказал Путину в допросе американцев и россиян на взаимной основе

Президент США Дональд Трамп отказался принять предложение Владимира Путина организовать допрос российских граждан, подозреваемых в причастности к вмешательству в выборы в США, в обмен на допрос американцев по делу Уильяма Браудера. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на официального представителя президента США Сару Сандерс.

Несмотря на это, Сандерс выразила надежду на то, что Россия позволит приехать в США 12 сотрудникам Главного разведывательного управления (ГРУ), чтобы они доказали свою невиновность.

Ранее Путин в ходе совместной пресс-конференции с Трампом в Хельсинки напомнил о существовании договора между Россией и США о взаимной помощи по уголовным делам.

Президент России предложил спецпрокурору Роберту Мюллеру направить запрос с просьбой провести допросы подозреваемых сотрудников. В тексте обвинения США говорилось, что, начиная с марта 2016 года, они использовали различные средства для взломов аккаунтов волонтеров и работников президентской кампании Хиллари Клинтон.

В обмен Путин предложил США сделать «аналогичный» шаг: допросить основателя фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера, которого в России обвиняют в мошенничестве и неуплате налогов. Он заочно осужден на девять лет лишения свободы.